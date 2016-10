Activision hat nun ganz offiziell bestätigt, dass die Installation von Call of Duty: Infinite Warfare sowie von Modern Warfare Remastered einen riesigen Speicherplatzbedarf haben wird.

Wer beide Titel auf seine Festplatte installieren möchte, der muss tatsächlich 130 GB an Speicherplatz bereit halten. Das geht nun aus den offiziellen FAQ zum Spiel hervor. Zuvor machten aufgrund eines Bildes der Verpackung entsprechende Spekulationen im Netz die Runde.

Kauft ihr euch die Digital Deluxe Edition oder aber die Legacy Edition und wollt sowohl Call of Duty: Infinite Warfare als auch Call of Duty: Modern Warfare Remastered vollständig auf eurer Festplatte installieren, solltet ihr also schon einmal entsprechenden Platz schaffen. Laut Activision umfasst der Wert nicht nur die Spiele an sich, sondern auch die Day-One-Patches zu den Titeln sowie die noch ausstehenden Karten von Modern Warfare Remastered, die bis zum 31. Dezember 2016 nachgeliefert werden sollen.