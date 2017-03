Am vergangenen Wochenende lieferten sich zahlreiche Top-Clans in Call of Duty: Infinite Warfare wieder drei Tage lang einen harten Wettbewerb. Nun steht der Sieger der Dallas Open der Call of Duty World League fest.

Die besten acht Teams haben sich bei den Dallas Open der Call of Duty World League ein Preisgeld von insgesamt 200.000 US-Dollar gesichert. Den Sieg konnte dabei das Team von OpTic Gaming davon tragen. Die Ränge 2 bis 4 gingen an eUnited, FaZe Clan und Splyce. Austragungsort war das Fort Worth Convention Center in Fort Worth, Texas.

Durch den Sieg bei den CWL Dallas Open sicherte sich OpTic Gaming auch einen Platz in der ersten, am 20. April startenden CWL Global Pro League, die von Sonys PlayStation 4 präsentiert wird. An dieser werden neben OpTic Gaming noch 15 weitere Teams teilnehmen, darunter neun aus Nordamerika, sechs aus Europa und eines aus dem Asien-Pazifik-Raum. Allesamt haben sie die Chance, sich einen Teil der insgesamt 1,4 Millionen Dollar Preisgeld zu sichern.

Folgende Teams werden an der CWL Global Pro League teilnehmen, die Teammitglieder stehen in Klammern:

Nordamerika:

Cloud9 (Assault, Aches, Lacefield, Ricky)

eUnited (Silly, Prestinni, Arcitys, Gunless)

Enigma6 (General, Prodo, Kade, MRuiz)

Evil Geniuses (Studdy, Nameless, Negafen, Havok)

FaZe Clan (Clayster, Attach, Zoomaa, Enable)

Luminosity Gaming (Saints, Octane, Slacked, Classic)

OpTic Gaming (Scump, Formal, Karma, Crimsix)

Rise Nation (Faccento, Felony, Aqua, Loony)

Team EnVyUs (Jkap, John, Apathy, Slasher)

Europa:

Elevate (Rated, Reedy, Zed, Watson)

Epsilon (Dqvee, Vortex, Hawqeh, Joshh)

Fnatic (SunnyB, Scrapz, Wuskin, Tommey)

Millenium (Nolson, MarkyB, Moose, Peatie)

Red Reserve (Seany, Niall, Joee, Urban)

Splyce (Zero, Bance, Madcat, Jurd)

Asien-Pazifik:

Mindfreak (Buzzo, Shockz, Fighta, Excite)

