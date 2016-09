Activision veröffentlicht einen neuen Trailer zu Infinite Warrior, der Game-of-Thrones-Star Kit Harington zeigt. Und UFC-Athlet Conor McGregor.

Vor kurzem erst fand in Los Angeles die CoD XP statt, nun legt Activision mit einem Trailer zum kommenden First Person Shooter Call of Duty: Infinite Warfare nach. In dem knapp dreiminütigen Video bekommen Fans erstmalig Kit Harington zu sehen. Der Schauspieler, der in der HBO-Serie "Game of Thrones" die nichtswissende Heldenfigur John Snow verkörpert, schlüpft im kommenden Sci-Fi-Ableger Infinite Warfare in die Rolle des boshaften Anführers der Settlement Defense Front.

Eine weitere Berühmtheit ist ebenfalls mit an Bord: UFC-Kämpfer Conor McGregor. Der aktuelle Federgewichts-Champion der UFC hat einen Gastauftritt. Folgt man ihm auf Twitter, hätte man schon vor der Veröffentlichung des Trailers von seinem Mitwirken erfahren. Dort verkündete McGregor bereits, dass er Teil von Call of Duty: Infinite Warfare sein wird. Der Shooter erscheint am 4. November für die PlayStation 4, Xbox One und den PC. Den Trailer könnt ihr euch hier in voller Länge anschauen: