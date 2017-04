Call of Duty: Infinite Warfare

Infinity Ward hat ein neues Update für Call of Duty: Infinite Warfare veröffentlicht. Erfahrt, welche Änderungen es mit sich bringt.

Während Spieler auf der PlayStation 4 ab heute in den Continuum-DLC starten dürfen, erhalten alle Plattformen einen neuen Patch für Call of Duty: Infinite Warfare. Dieser steht ab sofort zum Download zur Verfügung.

Inhalt sind vor allem Verbesserungen für den Online-Modus. So wurden verschiedene Maps optimiert oder auch ein Bug beseitigt, der für abwegige Respawn-Zeiten gesorgt hat. Weiterhin wurden Änderungen an der VPR vorgenommen, wie zum Beispiel ein größeres Magazin und niedrigere Nachladezeiten. Außerdem gibt es auch Änderungen an den World- League-Settings.

Einen kompletten Einblick in die Änderungen erhaltet in dem offiziellen Sub-Reddit zu dem Titel.