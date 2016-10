Activision bringt auch in diesem Jahr wieder eine neue Saison der Call of Duty World League, kurz CWL, an den Start.

Das eSports-Turnier startet dieses Mal am 16. Dezember; bis zum 18. Dezember werden dann die North American Open als erstes Live-Event mit einem Preisgeld von 100.000 US-Dollar bei MLG Las Vegas im Mandalay Bay stattfinden.

Gespielt wird der neue Titel Call of Duty: Infinite Warfare. Beim Event treten Teams aus den Vereinigten Staaten an, die den ersten Event-Titel unter sich austragen. In der Eröffnungssaison des Turniers nahmen mehr als 1.000 Teams an der CWL teil; die besten 32 wurden schlussendlich zur Weltmeisterschaft im Rahmen der Call of Duty XP zugelassen, welche schließlih von Team EnVyUs gewonnen wurde.

Weitere Informationen zur CWL sowie den nachfolgenden Events gibt es auf der offiziellen Webseite. Der Wettbewerb wird weltweit im spielinternen Live Event Viewer (PS4), bei MLG.TV, Twitch und YouTube ausgestrahlt.