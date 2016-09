Laut einem aktuellen Tweet werden PC-Spieler keine Möglichkeit haben, die angekündigte Mehrspieler-Beta zu Call of Duty: Infinite Warfare zu spielen. Diese wird exklusiv für PlayStation 4 und Xbox One sein.

Vor kurzer Zeit wurde eine Multiplayer-Beta für das kommende Call of Duty: Infinite Warfare angekündigt (wir berichteten). Laut einem aktuellen Tweet sowie den aktuellen FAQ wird diese allerdings nur für Konsolen erscheinen und PC-Spieler haben keine Möglichkeit den Titel vorab zu spielen.

Ab dem 14. Oktober können vorerst die Besitzer einer PlayStation 4 selbst Hand an das Spiel legen und später auch Spieler der Xbox One. Den Zugang zum Betatest können sich Spieler per Vorbestellung bei teilnehmenden Händlern sichern; diese haben Zugänge parat solange der Vorrat reicht. Im Übrigen erhalten Käufer der digitalen Version via PlayStation Store oder Xbox Store automatischen Zugang.

Call of Duty: Infinite Warfare erscheint am 04. November für PC, PlayStation 4 und Xbox One.