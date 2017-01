Mehrere Events in Europa angekündigt

Call of Duty World League

Activision hat heute eine Pressemeldung rund um die diesjährige Saison der Call of Duty World League veröffentlicht und dabei diverse Events in Europa angekündigt.

Wer sich für das aktuelle Call of Duty: Infinite Warfare interessiert, der darf sich im europäischen eSports-Bereich gleich über mehrere hochklassige Events freuen. Im Rahmen der CWL wird es deren vier Turniere geben, die nun datiert wurden.

So steigt die CWL London bereits am 28. und 29. Januar und wird von Gfinity veranstaltet. Vom 17. bis 19. Februar folgt die CWL Paris Open im Rahmen der ESWC Winter 2017, gefolgt von den CWL Birmingham vom 14. bis 16. April veranstaltet von Multiplay sowie den CWL Sheffield Open am 24. und 25. Juni veranstaltet von der EGL.

Die Veranstaltungen in London, Birmingham und Sheffield sind offizielle Stopps für europäische Teams auf dem Weg zur CWL Championship. Auf der CWL Paris Open können sich Teams indes einen Anteil an den insgesamt 100.000 Dollar Preisgeld sowie Pro-Punkte sichern; diese sind entscheidend für die CWL Global Pro League, die im April startet. Weitere Einzelheiten und Details zu den einzelnen Events der Call of Duty World League gibt es hier auf der offiziellen Webseite.