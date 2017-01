Kevin Smith spielt im kommenden Sabotage-DLC eine Rolle. Die Erweiterung beinhaltet eine Zombie-Karte sowie vier zusätzliche Mehrspieler-Karten.

Das erste Kartenpaket von Call of Duty: Infinite Warfare erscheint in Kürze. Der Publisher Activision hat jetzt bekanntgegeben, dass Kevin Smith ("Clerks", "Mallrats") sich zu den spielbaren Charakteren auf der Zombie-Karte "Rave in the Redwoods" einreiht. Auf dieser bekommt ihr es im Stile der 90er Jahre mit zahlreichen Zombies zu tun. Auch ein mysteriöser Charakter namens The Slasher soll eine Rolle spielen.

Die Sabotage-Erweiterung beinhaltet ebenfalls vier neue Mehrspieler-Karten. Darunter befindet sich auch eine Neuauflage der Afghan-Karte aus Call of Duty: Modern Warfare 2. Der Sabotage-DLC erscheint am 31. Januar.