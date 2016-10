Der Fortschritt, den ihr in der aktuellen Beta-Phase von Call of Duty: Infinite Warfare macht, wird in die zweite Beta übernommen.

An den letzten Tagen konnten Fans auf der PlayStation 4 einen Blick in die Mehrspieler-Beta von Call of Duty: Infinite Warfare werfen. Wie nun bekannt gegeben wurde, wird der Fortschritt, den ihr an diesem Wochenende gemacht habt, nicht zurück auf Null gesetzt, sondern in die zweite Beta-Phase des Titels übernommen.

#IWBeta progress will carry over from Weekend 1 to Weekend 2. https://t.co/m6X9vs9Fqj — Call of Duty (@CallofDuty) 16. Oktober 2016

Ihr dürft also ab dem 21. Oktober nahtlos dort weitermachen, wo ihr aufgehört habt. An dem Tag dürfen dann übrigens auch Spieler auf der Xbox One mitmachen.