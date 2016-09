Die Arbeiten an Call of Duty: Infinite Warfare wurden nun, anderthalb Monate vor Release, offiziell abgeschlossen. Trotzdem wird es nach der Beta weitere Anpassungen geben.

Die Arbeiten an Call of Duty: Infinite Warfare wurden offiziell abgeschlossen. Größere Arbeiten stehen aller Vorausicht nach also nicht mehr an. Der Titel wird ab jetzt vervielfältigt, damit er pünktlich zum Release am 4. November in den Regalen steht.

Infinity Ward möchte nichtsdestotrotz das Feedback der Beta nutzen, um weitere Anpassungen am Spiel vorzunehmen. Der Zeitraum dürfte für die Entwickler allerdinsg etwas knapp sein. Man kann also davon ausgehen, dass es einen Day-One-Patch geben wird.