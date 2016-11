Activision und Infinity Ward veranstalten an diesem Wochenende zum erst unlängst veröffentlichten Call of Duty: Infinite Warfare ein Double-XP-Wochenende.

Die Aktion, in deren Rahmen ihr die doppelte Anzahl an Erfahrungspunkten abstauben könnt, beschränkt sich auf den Zombies-Modus "Zombies in Spaceland". Der Survival-Koop-Modus war bereits im August dieses Jahres für den Titel bestätigt wurden und steht allen Vorbestellern des Shooters zur Verfügung. Angesiedelt ist dieser in einem Vergnügungspark im Stile der 1980er Jahre.

Im Spielmodus spielen unter anderem die bekannten Darsteller Seth Green, Ike Barinholtz, Jay Pharoah, Sasheer Zamata, David Hasselhoff und Paul Reubens eine Rolle.