Doppelte XP am Wochenende

Call of Duty: Infinite Warfare

An diesem Wochenende gibt es doppelte Erfahrungspunkte in Call of Duty: Infinite Warfare abzugreifen. Auch ein neuer Spielmodus namens "Epic Gun Game" kann gespielt werden.

Die Entwickler von Infinity Ward haben angekündigt, dass an diesem Wochenende doppelte Erfahrungspunkte in Call of Duty: Infinite Warfare gesammelt werden können. Die Aktion läuft bis Montag den 16. Januar und gilt für alle Mehrspieler-Partien außer dem Zombie-Modus.

Außerdem könnt ihr den neuen Modus "Epic Gun Game" ausprobieren, welcher bis Freitag den 20. Januar verfügbar ist. In dieser speziellen Variante gibt es epische Waffen für Abschussserien. Der neue Modus ist sowohl auf der PlayStation 4 als auch der Xbox One und dem PC spielbar.

Am 31. Januar erscheint der Sabotage-DLC für Call of Duty: Infinite Warfare mit vier neuen Mehrspieler-Karten und einer zusätzlichen Zombie-Kampagne.