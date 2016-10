Wer sich den neuen Shooter Call of Duty: Infinite Warfare auf dem PC zu Gemüte führen will, der sollte sicherstellen, dass er auch die minimalen Systemanforderungen erfüllt.

Eben jene miniameln Anforderungen wurden nun seitens Activision bekanntgegeben und sollten im Grunde von vielen Spielern erfüllt werden. Interessanterweise benötigt ihr für das Spiel auf dem PC satte 70 GB an Speicherplatz zur Installation. Gegenüber Black Ops III aus dem Vorjahr ist das immerhin ein Plus von 10 GB. Außerdem dürfte in diesem Wert Call of Duty: Modern Warfare Remastered nicht eingerechnet sein, denn beide Titel benötigen schon auf der PS4 zusammen 110 GB Speicherplatz.

Die empfohlene Systemkonfiguration für ein opulenteres Spielerlebnis steht noch aus. Die minimalen Anforderungen im Überblick: