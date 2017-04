Die Call-of-Duty-Reihe ist auf dem PC und den Heimkonsolen ja eine der größten Spielereihen überhaupt. Künftig soll die Franchise aber auch im Mobile-Bereich deutlich bedeutender werden.

Screenshot aus dem aktuellen Konsolen-Ableger Call of Duty: Infinite Warfare

Wie nun bekannt wurde, wurde das Entwicklerstudio King damit beauftragt, einen Mobile-Ableger zu Call of Duty zu entwickeln. Das Studio zeichnet für erfolgreiche Mobile-Titel wie Candy Crush Saga oder Bubble Witch Saga verantwortlich und ist in Stockholm ansässig. Die Arbeit an einem mobilen Call of Duty wurde nun anhand einer Stellenausschreibung auf der firmeneigenen Webseite publik.

Das bei King für die Entwicklung zuständige Team wird komplett neu aufgebaut und soll die gute Spielerfahrung, die Konsolenspieler von der Reihe kennen, auf mobile Plattformen bringen. Der Mobile-Ansatz soll dabei "frisch, sozial und hochgradig zugänglich", aber dennoch auch "sehr authentisch" sein.

Weitere Details zum mobilen Call of Duty sind noch vage, zumal sich King noch in einer Prototypen-Phase der Entwicklung befinde. Zudem müssen mit Art Director, Level Designer, Senior Systems Designer und Senios UX/UI Designer noch wichtige Stellen besetzt werden.

Es wird zudem nicht der erste Auftritt von Call of Duty im Mobile-Bereich. Bislang wurden für Smartphones und Tablets die Titel Call of Duty: Strike Team, Call of Duty: Black Ops Zombies und Call of Duty: Heroes veröffentlicht.