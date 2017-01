Das US-amerikanische Marktforschungsinstitut NPD Group hat nun den Bericht über die Software- und Hardware-Verkäufe im Dezember 2016 sowie im kompletten vergangenen Jahr in den USA gefertigt.

Auch wenn Call of Duty: Infinite Warfare vermutlich nicht als der beste sowie unter Spielern beliebteste Teil der Shooter-Reihe eingehen wird, so hat es das Spiel am Ende doch wieder an die Spitze der erfolgreichsten Titel geschafft. Das Kunststück gelang dem Activision-Spiel sowohl im Dezember als auch im kompletten Jahr 2016.

Während im Dezember Final Fantasy XV dem Shooter auf den Fersen war, rückte diesem im kompletten Jahr der große Konkurrent Battlefield 1 auf die Pelle.

Die erfolgreichsten US-Titel im Dezember:

Call of Duty: Infinite Warfare Final Fantasy XV Battlefield 1 Madden NFL 17 NBA 2K17 Watch Dogs 2 Grand Theft Auto V Pokémon Sun FIFA 17 Pokémon Moon

Die erfolgreichsten Spiele in den USA im kompletten Jahr 2016:

Call of Duty: Infinite Warfare Battlefield 1 Tom Clancy’s The Division NBA 2K17 Madden NFL 17 Grand Theft Auto V Overwatch Call of Duty: Black Ops III FIFA 17 Final Fantasy XV

Was die Hardware betrifft, so war im Dezember das PS4-Slim-Bundle mit Uncharted 4: A Thief's End am gefragtesten; dieses verkaufte sich allein in diesem Monat rund 1,2 Millionen Mal. 18 Prozent der PS4-Käufe sollen auf die PS4 Pro entfallen sein. Die Xbox One konnte ihre Verkaufszahlen im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls zum zehn Prozent steigern.