Der kommende Shooter Call of Duty: Infinite Warfare wird sich auch an all diejenigen unter euch richten, die die ultimative Herausforderung suchen.

Via Activision Blog wurde nun nämlich bestätigt, dass der neue Shooter der erfolgreichen Franchise auch einen extra hohen Schwierigkeitsgrad bieten wird. Dieser trägt den Namen Specialist-Modus und wird freigeschaltet, wenn ihr das Spiel auf irgendeinem Schwierigkeitsgrad bewältigt habt.

Der Specialist-Modus soll sehr realistisch sein und verfügt über zahlreiche Restriktionen. Unter anderem gibt es keine Regeneration von Gesundheitspunkten; Heilung kann nur via Nano-Shots erfolgen. Auch Helme nehmen bei Treffern permanent Schaden und müssen ausgetauscht werden. Nano-Shots und Helme nehmen aber auch Slots im Inventar ein.

Wer am Bein getroffen wird, kann sich nicht mehr so schnell fortbewegen und ist insofern beeinträchtigt, bei Treffern am Arm wird das Zielen schwieriger. Und sogar Waffen können von euren Feinden aus euren Händen geschossen werden. Wer laut Activision die Cover-Spielmechaniken meistert, kann in diesem Modus dennoch überleben - und sich gleichzeitig für einen noch höheren Schwierigkeitsgrad vorbereiten.

Wer die Kampagne im Specialist-Modus abschließt, schaltet nämlich den YOLO-Modus frei, in dem ihr ganz von vorne starten müsst, wenn ihr sterbt.