Am Wochenende kostenlos via Steam zocken!

Call of Duty: Infinite Warfare

Wer bislang noch einen Bogen um den aktuellen Serienableger Call of Duty: Infinite Warfare gemacht hat, der kann sich diesen auf dem PC nun gefahrlos ansehen. Bei Steam gibt es nämlich eine besondere Aktion!

Die PC-Version von Call of Duty: Infinite Warfare lässt sich an diesem Wochenende kostenfrei via Steam zocken. Dort müsst ihr lediglich den Client herunterladen und könnt direkt loslegen. Die Aktion läuft bis zum morgigen Sonntag um 22:00 Uhr unserer Zeit.

Wer vom Spiel überzeugt ist, kann sich dieses schon jetzt oder anschließend mit einem Rabatt von 50 Prozent zulegen; demnach werden aktuell nur 29,99 Euro fällig. Daneben sind auch Call of Duty: Black Ops II und Call of Duty: Black Ops III rabattiert zu haben, ebenso wie weitere Teile der Shooter-Reihe.

Im November kehrt die Franchise mit Call of Duty: WWII zu ihren Wurzeln im Zweiten Weltkrieg zurück. Unseren Call of Duty: Infinite Warfare Test könnt ihr hier nachlesen.