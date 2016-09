Noch vor dem Release von Call of Duty: Infinite Warfare wird Activision bekanntermaßen ja noch eine Multiplayer-Beta abhalten. Nun hat man die genauen Starttermine kommuniziert.

In einer entsprechenden Pressemeldung kommunizierte Activision nun die genauen Startzeiten der Multiplayer-Beta des neuen Shooters, welche bekanntermaßen nur auf Konsolen, nicht aber auf dem PC stattfinden wird.

PS4-Gamer dürfen sich die Beta früher ansehen. Auf der Sony-Konsole startet die Beta zunächst am 14. Oktober um 19:00 Uhr deutscher Zeit. Die Beta wird später am 21. Oktober fortgesetzt. Ab 19:00 Uhr an diesem Tag dürfen dann PS4- und Xbox-One-Spieler gleichermaßen den Multiplayer-Part austesten. Die Beta-Testphase wird dann am Montag, den 24. Oktober um 19:00 Uhr abends enden.

Die konkreten Inhalte der Multiplayer-Beta sollen in den kommenden Woche bis zum Start der Testphase bekanntgegeben werden. Die Vollversion des Spiels erscheint dann am 04. November für PC, PS4 und Xbox One.