Der aktuelle Ableger der Shooter-Reihe Call of Duty bekommt wieder einen frischen Zusatzinhalt spendiert. "Absolution" wird bereits in Kürze zu haben sein.

Activision hat nun den DLC "Absolution" zu Call of Duty: Infinite Warfare offiziell angekündigt. Dieser wird wie gewohnt zunächst für die PlayStation 4 erscheinen; auf der Sony-Konsole soll das gute Stück ab dem 06. Juli - und damit bereits in der kommenden Woche - zu haben sein.

Ebenfalls wie gewohnt sind dann wieder vier neue Multiplayer-Maps sowie ein neues Zombie-Erlebnis an Bord. Schauspielerin Cassandra Peterson schlüpft dabei wieder in ihre Kultrolle Evilra in "Attack of the Radioactive Thing!", einem Monsterfilm aus dem 1950er Jahren. Schauplatz ist ein Küstenort in den 50er Jahren, in dem ein wissenschaftliches Regierungsexperiment schrecklich schief läuft. Filmregisseur Willard Wyler feiert dabei erneut sein Comeback und wird in der deutschen Fassung von Synchronsprecher Santiago Ziesmer (SpongeBob, Steve Buscemi) vertont.

Neben diesem Zombie-Kapitel gibt es folgende vier Multiplayer-Karten im DLC:

Bermuda – In Bermuda, einem Elendsviertel, das um die Überreste eines Schiffswracks errichtet wurde, können die Spieler sich mit Hechtsprüngen und Wandläufen vom Fischmarkt bis zum Leuchtturm auf dieser kleinen bis mittleren Map bewegen, die überschwemmt und mit Sand verweht ist.

Permafrost – In der eisigen City-Skyline von Permafrost bleiben die Spieler am Boden und wählen ihre Angriffsstrategie über eine der drei Hauptstraßen. Sie durchqueren diese kleine, enge Map, um von der Straße zum Bahnhof oder vom Pennerviertel zu einem zertrümmerten Theater zu gelangen.

Fore – In Fore sind die einzigen Miniaturen auf dieser großen Karte die Golfkurse, auf denen die Spieler kämpfen. Fore bietet enorme visuelle Vielfalt, während die Spieler sich durch die Ausblicke und Klänge der einzelnen Bereiche voller magischer Wälder, gigantischer Eiscremes und turmhoher Burgmauern schwingen.

Ember – Ember liegt in der Nähe eines alten Stadtschlosses und ist die Neuauflage des Map-Klassikers Resistance aus Modern Warfare 3, mit Ästhetik aus der alten Welt, die mit moderner Technologie nachgerüstet wurde. In der Umgebung finden sich unter anderem Lava, Galgen und eine Folterkammer - hier sollten die Teamkameraden eng zusammenbleiben

"Absolution" erscheint am 06. Juli 2017 für die PlayStation 4; PC und Xbox One folgen wie gewohnt einen Monat später nach Ablauf der Zeitexklusivität. Die Bekanntgabe dieses konkreten Termins steht zunächst noch aus.