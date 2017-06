Nachdem es zuletzt vorübergehend recht still um neue Titel für das Abwärtskompatibilitäts-Feature der Xbox One geworden war, holte man in dieser Woche direkt zum Doppelschlag aus.

Erst vor wenigen Tagen wurden fünf neue Titel für die Abwärtskompatibilität der Xbox One bestätigt, darunter unter anderem Assassin's Creed: Brotherhood. Pünktlich zum Wochenende bestätigt Microsoft nun auch die entsprechende Kompatibilität eines weiteren Blockbusters.

Wie via Major Nelson bekannt wurde, könnt ihr ab sofort auch die Xbox-360-Version des Shooters Call of Duty: Ghosts auf der Xbox One zocken. Das Spiel war im November 2013 veröffentlicht worden und erschien seiner Zeit auch direkt für die aktuelle Microsoft-Heimkonsole. Es war der erste Ableger der Serie, der sowohl für die letzte als auch die aktuelle Konsolengeneration erschien. Zudem war es der letzte Teil der Reihe, der in etwa zu unserer aktuellen Zeit angesiedelt ist.