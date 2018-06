Call of Duty: Black Ops IIII

Call of Duty: Black Ops IIII verzichtet in diesem Jahr auf eine klassische Kampagne, dafür soll der Mehrspielermodus mehr denn je im Mittelpunkt stehen. Auf der E3 gab es zwei Spielmodi zum Ausprobieren: Team-Deathmatch und Control. Nach hitzigen Gefechten steht fest: Alles bleibt beim Alten, und doch ist Call of Duty: Black Ops IIII ein bisschen anders.

Schon mit dem dritten Teil führte Treyarch für den Mehrspielermodus Helden ein, die allesamt einzigartige Fertigkeiten besaßen. Für Black Ops IIII geht das Studio diesen Weg konsequent weiter und bietet acht unterschiedliche Charaktere zur Auswahl, die verschiedene Spielstile unterstreichen. Wird Call of Duty: Black Ops IIII somit zum Hero-Shooter der Marke Overwatch? Mitnichten.

Das Fundament für die Multiplayer-Schlachten bildet immer noch die Möglichkeit, die Ausrüstung für die Klassen nach eigenen Vorlieben anzupassen. Waffen haben Plätze für Aufsätze, Perks gewähren unterschiedliche Vorteile und Wildcards geben euch dank spezieller Optionen noch mehr Flexibilität. Wollt ihr statt einer Pistole lieber noch eine weitere Primärwaffe mit ins Gefecht nehmen? Kein Problem.

Hand in Hand

Team-Deathmatch eignete sich hervorragend dazu, mit den Besonderheiten der jeweiligen Charaktere zurechtzukommen. Besonders interessant sind die Gadgets, die ihr mit der vorderen rechten Schultertaste aktiviert.

Recon verschießt zum Beispiel eine Art Sender, der Gegner in der Umgebung auf der Minikarte sichtbar macht. Seraph kann einen zweiten Spawn-Punkt aufbauen. Da Feinde die Gadgets jedoch zerstören können, müssen sie mit Vorsicht platziert werden. Wer lieber klassischer unterwegs ist, darf stattdessen verschiedene Granatentypen ausrüsten.

Das Zusammenspiel der unterschiedlichen Helden ist ausschlaggebend für Erfolg oder Misserfolg. Wer sich abspricht und die Fähigkeiten entsprechend clever einsetzt, maximiert die Gewinnchancen. Darüber hinaus besitzt jeder “Held” Spezialfähigkeiten, die mit den beiden vorderen Schultertasten initiiert werden.