Am Wochenende fand in San Diego die alljährliche Comic-Con statt und auch Call of Duty: Black Ops IIII gab sich dabei die Ehre. Vom Event gibt es nun ein weiteres interessantes Detail zum Zombies-Modus.

Auf der SDCC 2018 in den Vereinigten Staaten wurde der Zombies-Modus von Call of Duty: Black Ops IIII präsentiert. Unter anderem gab es den neuen, ausführlichen Cinematic-Trailer zur Kampagne "Blood of the Dead" zu sehen, den ihr euch im Anschluss an diese Meldung noch einmal ansehen könnt.

Darüber hinaus hat Treyarch aber auch einige Fragen der Fans beantwortet. Via PlayStation Blog äußerte sich Jason Blundell vom Entwicklerstudio zu Fragen von Sony PlayStation und von Anhängern via Social-Media-Kanälen. Dabei ging es auch um ein mögliches Splitscreen-Feature im Zombies-Modus - und die Antwort fällt erfreulich aus.

Die Frage, ob es einen lokalen Splitscreen-Modus geben werde, beantwortete Blundell nämlich schlicht mit "ja". Den kooperativen Spielmodus werdet ihr damit nicht nur ausschließlich online genießen können.

Zudem gab der Entwickler preis, dass die Waffen im Zombies-Modus überwiegend die gleichen sein werden, die ihr auch in den anderen Spielmodi zur Verfügung haben werdet. Es wird aber auch einige Ausnahmen geben, die diesem Spielmodus vorbehalten bleiben. Die einzelnen Zombies-Kapitel haben indes laut Blundell keine untereinander verknüpfte Haupthandlung sondern sind eigenständig.

Call of Duty: Black Ops IIII erscheint am 12. Oktober 2018 für PC, PS4 und Xbox One.