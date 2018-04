Weiterer Multiplayer-Leak: War es an Overwatch angelehnt?

Call of Duty: Black Ops IIII

Zuletzt nahmen die Spekulationen um Call of Duty: Black Ops IIII deutlich an Fahrt auf. Jetzt gibt es einen neuen Leak, laut dem der Titel einst sogar stark an Blizzards Overwatch angelehnt und damit stärker von den klassischen Call-of-Duty-Wurzeln abweichen sollte.

Zuletzt wurden bereits Gerüchte laut, dass das neue Call of Duty: Black Ops IIII möglicherweise auf eine klassische Kampagne verzichten, dafür aber einen Battle-Royale-Modus bieten soll. Ein neuer Leak verrät dagegen, dass der Titel beinahe ganz anders ausgesehen hätte, als man es bisher von Call of Duty kannte.

So bringt der Twitter-Nutzer Matthew Harris diverse Behauptungen rund um den neuen Shooter-Teil in Umlauf, ohne dabei eine Quelle zu nennen. Zumindest in Teilen seien diese Infos aber unabhängig von Harris auch durch die Webseite CharlieIntel zu verifizieren gewesen.

Demnach hätte Call of Duty: Black Ops IIII laut ursprünglicher Planung dem Blizzard-Erfolgstitel Overwatch sehr ähnlich sein sollen. Auch im neuen Call of Duty hättet ihr dann zwischen verschiedenen Helden auswählen können, eben wie in Blizzards Online-Shooter. Die ganze Multiplayer-Erfahrung hätte stark auf diesem Helden-basierten System aufgebaut.

Treyarch soll viele dieser Elemente bereits ausgiebig getestet haben, war aber mit dem Ergebnis nicht zufrieden. Daher seien diese Features im Großen und Ganzen wieder gestrichen worden. Nunmehr könnte das Spiel auf Koop-Inhalte, klassischen Multiplayer und Battle Royale setzen - und damit den Call-of-Duty-Wurzeln näher kommen als in der anderen Variante.

Harris geht noch einen Schritt weiter und berichtet über weitere Spielinhalte, die mit LawBreakers, dem mittlerweile eingestellten Online-Titel von Boss Key Productions, vergleichbar gewesen seien. Außerdem sollte dabei die Fortbewegung eine Mischung aus klassischem Laufen sowie fortgeschrittenen Bewegungen wie in Black Ops III darstellen. Auch Perks und Killstreaks wurden thematisiert, diese Infos ließen sich aber zumindest von CharlieIntel nicht weiter verifizieren. Bei Interesse findet ihr den kompletten Artikel zum Thema hier.