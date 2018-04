Weitere Spekulationen: Battle Royale an Bord?

Call of Duty: Black Ops IIII

Derzeit nehmen ja die Spekulationen rund um das bereits bestätigte Call of Duty: Black Ops IIII weiter Fahrt auf. Während eine klassische Kampagne demnach fehlen soll, ist hingegen ein derzeit ja so populärer Battle-Royale-Modus offenbar an Bord.

Wir berichteten ja heute Morgen bereits, dass Call of Duty: Black Ops IIII laut aktuellen Gerüchten und Berichten offenbar auf eine klassische Kampagne verzichten wird. Während Fans storybasierter Singleplayer-Inhalte damit wohl ziemlich leer ausgehen, kommen Fans des aktuell so populären Battle-Royale-Genres womöglich voll und ganz auf ihre Kosten.

Schon heute morgen ließen wir durchblicken, dass der Fokus im diesjährigen Shooter-Ableger auf Multiplayer-Kämpfe und einen Koop-Part liegen soll. Zu diesen Multiplayer-Gefechten soll indes erstmals auch ein waschechter Battle-Royale-Modus gehören. Das jedenfalls berichten die für gewöhnlich gut informierten, englischsprachigen Kollegen von Kotaku und Polygon unter Berufung auf jeweils eigene Quellen gleichermaßen.

Über die bloße Angabe hinaus, dass ein Battle-Royale-Modus an Bord und damit Titeln wie Fortnite oder PUBG die Genre-Krone streitig machen soll, gibt es gegenwärtig aber noch keine weitergehenden Infos zu einem solchen Spielmodus innerhalb des CoD-Titels. Bis auf Weiteres tappen wir damit noch im Dunkeln, ob und was Activision in diesem Genre gegebenenfalls anders machen will.

Die Wartezeit, bis wir womöglich mehr dazu wissen, wird aber nicht mehr zu lange ausfallen. Am 17. Mai 2018 soll Call of Duty: Black Ops IIII ausführlicher vorgestellt werden. Dann wird es vielleicht nicht nur erstes Gameplay, sondern eben auch Details zum vermeintlichen Battle-Royale-Modus geben. Und selbst wenn es im Mai diesbezüglich noch keine News geben sollte, die E3 2018 in Los Angeles ist dann ja auch nicht mehr weit entfernt.

Call of Duty: Black Ops IIII erscheint am 12. Oktober für PC, PS4 und Xbox One.