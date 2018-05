In diesem Jahr soll Call of Duty: Black Ops IIII für Furore sorgen. Damit das klappt, hat Entwickler Treyarch begonnen, erste Multiplayer-Features noch vor der offiziellen Vorstellung anzudeuten. Wir verraten euch, worauf ihr euch einstellen dürft.

Via Twitter hat Entwickler Treyarch neue Teaser-Bilder zu Call of Duty: Black Ops IIII veröffentlicht und dabei erste Features für den Multiplayer-Modus des neuen Shooters angedeutet. Spieler gehen also gewissermaßen nicht gänzlich blind in die offizielle Vorstellung des Spiels, die für den 17. Mai 2018 anberaumt wurde.

So legt ein erstes Bild nahe, dass der Titel wieder zum populären System "Pick 10" zurückkehren wird. Dabei bekommt jede Klasse zehn Punkte zur Verfügung gestellt, die für die Ausstattung eingesetzt werden können. Waffen, Zubehör, Perks oder sonstige Ausrüstung kosten euch besagte Punkte, wobei dem Vernehmen nach maximal sechs Perks auswählbar sein werden.

In einem zweiten Bild wird außerdem - das habt ihr oben vielleicht schon herauslesen können - auf die Rückkehr einiger Perks hingedeutet. Call of Duty: WWII hatte mit den Divisions auf ein solches System verzichtet. Perks sind Charakter-Verbesserungen, die im Kampf beispielsweise für schnelleres Nachladen oder leisere Schritte sorgen können.

Call of Duty: Black Ops IIII wird am 17. Mai 2018 vorgestellt. Der Release erfolgt am 12. Oktober 2018 für PC, PS4 und Xbox One.