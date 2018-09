Nachdem es heute schon erste Infos zum Battle-Royale-Modus in Battlefield V gab, legt nun auch Activision in Bezug auf Call of Duty: Black Ops IIII nach. Jetzt stehen Spieleranzahl und erste Fahrzeuge im neuen Blackout-Modus fest.

Schon länger ranken sich Gerüchte um den Battle-Royale-Modus "Blackout" im neuen Call of Duty: Black Ops IIII - und wie es der Zufall will, gibt es dazu am gleichen Tag erste handfeste Infos, wie zum vergleichbaren Modus im Konkurrenztitel Battlefield V.

Gegenüber den Kollegen von GameInformer wurde nun seitens Entwickler Treyarch bestätigt, dass sich in der Beta des neuen Battle-Royale-Modus demnach 80 Spieler tummeln dürfen. Damit lässt man Battlefield V mit 64 Spielern was die Anzahl betrifft hinter sich, hinkt aber gegenüber anderen populären Titeln wie PUBG oder Fortnite mit 100 Spielern hinterher.

Wie die Macher bestätigten, hatte man auch in "Blackout" in Call of Duty: Black Ops IIII diese 100 Spieler anvisiert, man habe sich für die bevorstehende Beta-Testphase für eine Reduzierung auf 80 entschieden, um in dieser zunächst einmal die bestmögliche Gameplay-Erfahrung abliefern zu können. Im fertigen Spiel könnte die Spieleranzahl dann doch noch einmal ausgebaut werden, womöglich ja wieder auf 100. Wie dem auch sei: Vorherige Gerüchte im Netz, womit der Titel im Battle-Royale-Modus nur 60 Spieler unterstützt, sind damit erstmal ad acta gelegt.

Und auch zu den Fahrzeugen in "Blackout" gibt es heute neue Infos. In der Beta sowie zur Veröffentlichung des Spielmodus wird es demnach zunächst deren vier Vehikel geben. Darunter befinden sich zwei Landfahrzeuge (ATV für zwei Spieler, Cargo Truck für bis zu fünf Spieler), ein Seefahrzeug (Zodiac Inflatable Boat für bis zu zwei Spieler) und ein Luftfahrzeug (Little Bird Helicopter zum Transport von fünf Spielern). In zukünftigen Updates könnten dann weitere Fahrzeuge nachfolgen.

Einen ersten Screenshot aus dem Battle-Royale-Modus könnt ihr euch übrigens oben ansehen. Call of Duty: Black Ops IIII erscheint am 12. Oktober für PC, PS4 und Xbox One.