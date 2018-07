Call of Duty: Black Ops IIII

Mit dem Blackout-Modus soll das aktuell extrem beliebte und erfolgreiche Battle-Royale-Genre auch in Call of Duty: Black Ops IIII Einzug erhalten. Via Reddit wurden nun die vermeintliche ersten Details geleakt.

Ein Insider namens Omnipotentem hat via Reddit nun die vermeintlichen ersten Infos zum neuen Battle-Royale-Modus Blackout im diesjährigen Shooter Call of Duty: Black Ops IIII preisgegeben. Eine offizielle Stellungnahme zum Leak gibt es gegenwärtig noch nicht und es bleibt abzuwarten, ob sich die Infos auch bestätigen. Diese sind aber prinzipiell sehr umfangreich und wirken daher auch durchaus vertrauenswürdig.

Schenkt man dem Leaker Glauben, dann wird der Blackout-Modus die bislang größte Karte in der Call-of-Duty-Historie erhalten. Dabei liegt der Fokus auch sehr auf vertikalem Gameplay. Ein erster Teaser zeigt Ausschnitte ikonischer Karten aus früheren Teilen der Shooter-Reihe. Nuketown beispielsweise soll in der Mitte der Karte als Insel vorzufinden sein.

Der Battle-Royale-Modus wird über mindestens 50 Spieler verfügen; aktuell werden Tests mit 64 Spielern durchgeführt, nach Möglichkeit soll die maximale Spieleranzahl aber auch noch weiter anwachsen. Die Gesundheitspunkte sind auf 150HP beschränkt, lassen sich aber über Medical Kits wiederherstellen. Wer eine Rüstung findet und trägt, kann einen zusätzlichen Treffer hinnehmen - solange man nicht mit panzerbrechender Munition getroffen wird.

Die Inventar-Slots sollen begrenzt sein, lassen sich durch Rucksäcke aber erweitern. Waffen-Loot verfügt über verschiedene Häufigkeits- bzw. Seltenheitsstufen. Eine seltenere Waffe wird über andere Extras verfügen, als eine häufigere Variante; das könnte sich aber womöglich auch noch ändern. Andere Gegenstände können in der Spielwelt ergattert werden und verschaffen dem Finder Vorteile.

Der Teaser zeigt außerdem auch Land-, Luft- und Wasserfahrzeuge, die damit allesamt eine Rolle spielen dürften. In der aktuellen Spielversion funktioniert aber lediglich das ATV als bislang einziges Fahrzeug vollumfänglich.