Neue Inhalte am zweiten Beta-Wochenende

Call of Duty: Black Ops IIII

Am vergangenen Wochenende startete zunächst exklusiv auf der PlayStation 4 die Beta-Testreihe rund um Call of Duty: Black Ops IIII. Am bevorstehenden zweiten Wochenende wird es auch frische Spielinhalte geben.

Im Herbst soll Call of Duty: Black Ops IIII im Shooter-Genre wieder für Furore sorgen, doch im Vorfeld wird der Multiplayer-Modus im Rahmen von mehreren Beta-Testphasen auf Herz und Nieren gecheckt. Am vergangenen Wochenende fiel der Startschuss auf der PlayStation 4. Nun steht das zweite Beta-Wochenende vor der Tür - inklusive neuer Spielinhalte.

Nachdem Entwickler Treyarch die Server für die erste Runde offiziell geschlossen hatte, erklärte man, dass im zweiten Testlauf zusätzliche Inhalte gegenüber dem ersten Wochenende in die Beta eingepflegt werden. Unter anderem soll die Karte "Hacienda" mit von der Partie sein, die im Beta-Trailer zu sehen war, bis dato jedoch in der Testphase fehlte.

Neben dieser Karte soll es ab Freitag in der zweiten Testphase noch einen nagelneuen Spielmodus geben, den Beta-Teilnehmer ausprobieren dürfen. Details diesbezüglich gab Treyarch noch nicht preis, sondern meinte nur, dass es sich um einen geheimen Modus handele, der bislang noch nicht näher vorgestellt worden sei.

Zu guter Letzt wird es eine neue Levelobergrenze und neue Double-XP-Events geben. Die gemachten Fortschritte in der Beta können dennoch nicht in das fertige Spiel übernommen werden.

Call of Duty: Black Ops IIII erscheint am 12. Oktober 2018 für PC, PS4 und Xbox One. Vorbesteller können sich den Zugang zur Beta sichern.