Call of Duty: Black Ops IIII verzichtet in diesem Jahr bekanntermaßen auf eine klassische Singleplayer-Kampagne, so dass der große Konkurrent Battlefield V insoweit ein Alleinstellungsmerkmal vorweisen kann. Im nächsten Jahr könnte der Singleplayer aber auch in der Activision-Reihe ein Comeback geben.

Treyarchs Entscheidung, in Call of Duty: Black Ops IIII in diesem Jahr auf eine traditionelle Singleplayer-Kampagne zu verzichten, wurde ja eher gemischt aufgenommen. Während viele Spieler ohnehin den Multiplayer-Part als das wesentliche Merkmal in Call of Duty ansehen, waren andere von der Abkehr von der Kampagne extrem enttäuscht. Diese können womöglich aufatmen, denn 2019 könnte es auch wieder Inhalte für Einzelspieler geben.

Grund zur Annahme liefert auch hier die Stellenausschreibung von Infinity Ward, die wir bereits gestern aufgrund der Next-Gen-Thematik aufgegriffen haben. Aktuell sucht das Studio, das im Normalfall für den 2019er Ableger der Shooter-Reihe verantwortlich sein wird, nach einem Narrative Scripter. Da das Spiel in Zusammenhang mit dem Jobangebot ja auch für mehrere Next-Gen-Plattformen erscheinen soll, ist noch unklar, ob es sich dabei tatsächlich um das neue Call of Duty des Jahres 2019 handelt. Sollte dem so sein, dann dürfte aber auch ein Singleplayer-Part an Bord sein.

Die Beschreibung, die sich potentiell um ein Call of Duty: Modern Warfare 4 drehen könnte, verlangt vom Narrative Scripter nämlich Einiges in die erzählerische Richtung ab, soll dieser doch "dem starken Verlangen danach, Spielcharaktere durch natürliche und cineastische Implementierung durch die Sprachperformance zum Leben zu erwecken" gerecht werden.

Natürlich kann eine solche Umschreibung auch auf einen anders gelagerten Spielmodus zutreffen, wie beispielsweise im Multiplayer-Modus "Specialists" in Black Ops IIII, die Ausschreibung deutet aber insgesamt dann doch eher auf eine traditionelle cineastisch inszenierte Singleplayer-Erfahrung hin.

Bleibt abzuwarten, ob die Ausschreibung wirklich das Call of Duty im kommenden Jahr betrifft. Falls ja, dann könnte uns der Release von PS5 und Xbox Scarlet womöglich früher ins Haus stehen, als zunächst gedacht.