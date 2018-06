Call of Duty: Black Ops IIII

Activision und Entwickler Treyarch werden noch vor der nahenden US-Messe E3 2018 in Los Angeles den Multiplayer-Modus des kommenden Call of Duty: Black Ops IIII ausführlicher vorstellen. Ein entsprechender Livestream wurde nun angesetzt.

Wer sich schon auf Details zu den sicherlich zahlreichen Neuerungen im Multiplayer-Modus des neuen Call of Duty: Black Ops IIII freut, der muss sich gar nicht erst bis zur E3 2018 in der kommenden Woche gedulden. Publisher Activision und Entwickler Treyarch werden entsprechende Infos vielmehr schon in dieser Woche bekannt geben.

So hat man nun einen Livestream angekündigt, der bereits am morgigen Donnerstag, den 07. Juni 2018 über die Bühne gehen soll. Wer dabei sein möchte, sollte sich für 19:00 Uhr ansonsten nichts weiter vornehmen, denn um dieser Uhrzeit wird in Deutschland die Übertragung starten.

Gastgeber des Livestreams werden David Vonderhaar und Dan Bunting, Studio Design Director und Co-Studioleiter bei Treyarch, sein. Unter anderem sollen alle Karten vorgestellt werden, die im Multiplayer-Modus dann in der kommenden Woche auch auf der Electronic Entertainment Expo spielbar sein werden. Gestreamt wird über die gängigen Kanäle, also Facebook, Twitter, YouTube und Twitch.

Noch ein Hinweis: Der Stream fokussiert sich wirklich auf den klassischen Multiplayer-Modus. Ob auch etwas aus dem erwarteten Blackout-Modus, also dem Battle-Royale-Part des Titels, zu sehen sein wird, ist gegenwärtig fraglich. Womöglich könnten sich das die beiden Unternehmen dann schlussendlich wirklich bis zur E3 aufsparen.

Call of Duty: Black Ops IIII soll ab dem 12. Oktober 2018 für PS4, Xbox One und PC erhältlich sein.