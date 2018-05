Call of Duty: Black Ops IIII

Am 12. Oktober 2018 soll Call of Duty: Black Ops IIII für PC, PS4 und Xbox One erscheinen, doch im Vorfeld soll es auch eine Beta-Testphase geben. Der Termin für diese Testphase wurde nun möglicherweise von einem Händler geleakt.

Bis dato steht die offizielle Ankündigung noch aus, wann ihr mit der Beta-Testphase zu Call of Duty: Black Ops IIII rechnen könnt, möglicherweise hat ein Händler aber schon entscheidende Details verraten. Ausgerechnet die deutsche Niederlassung von GameStop hat im Produkteintrag diesbezüglich kurzzeitig weitere Details genannt.

Schenkt man den mittlerweile wieder vom Produkteintrag verschwundenen Angaben Glauben, dann soll die Beta zum neuen Activision- und Treyarch-Shooter im August steigen. Für die PS4 und Xbox One sei demnach eine sogenannte "Private Beta" geplant, die mindestens drei Tage lang andauern soll. Für die Teilnahme sind hier Beta-Codes notwendig, die in begrenzter Anzahl zur Verfügung stehen werden. Der Versand der Codes soll kurz vor dem Beginn der Beta erfolgen.

Besser haben es PC-Spieler, denn für diese Plattform sei laut GameStop Deutschland sogar eine offene Beta-Testphase eingeplant. Hier ist keine Code-Eingabe zur Teilnahme erforderlich; vielmehr dürfen alle Battle.net-Spieler teilnehmen. Auch diese offene Beta soll im August 2018 steigen - und damit durchaus deutlicher vor dem Release des Spiels im Herbst.

Activision hat sich zur Beta wie gesagt noch nicht offiziell geäußert und auch GameStop hat den Passus auf der Webseite in der Zwischenzeit angepasst. Der August-Termin ist in der Beschreibung - womöglich auf Hinweis des Publishers - wieder verschwunden. Stattdessen heißt es nun nur noch: "Verfügbarkeit und Starttermin(e) der Beta auf den jeweiligen Plattformen können sich ändern. Weitere Details erfährst du auf www.callofduty.com/beta . Mindestdauer der Beta: 3 Tage. Nur für begrenzte Zeit, solange es Beta-Codes gibt. Internetverbindung erforderlich. Für die PC Version werden keine Codes verschickt, da kein Code zum Spielen benötigt wird."

Wir halten euch über die weiteren Entwicklungen auf dem Laufenden.