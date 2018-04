Das wäre ein dicker Hund: Angeblich soll beim diesjährigen Call of Duty: Black Ops IIII einer der größten Spielmodi komplett wegfallen.

Es wäre eine Überraschung, aber keine schöne: Die Kollegen von Polygon wollen erfahren haben, dass das diesjährige Call of Duty: Black Ops IIII ohne Solo-Kampagne erscheint.

Unter Berufung auf anonyme Quellen, die Spiel und Entwickler nahe stehen wollen, wird der vierte Teil der Black-Ops-Reihe keine traditionelle Kampagne für Solisten beinhalten. Den Quellen zufolge hänge dies zum einen damit zusammen, dass nicht genug Zeit wäre, bis zum Erscheinen des Spiels am 12. Oktober eine Story-Erfahrung nach bekanntem Muster zu schaffen. Zum anderen habe man sich bei Entwickler Treyarch dazu entschieden, bei Black Ops IIII den Fokus auf Mehrspieler-Modus sowie Zombies zu legen. Außerdem plane man eine stärkere Einbindung verschiedener Koop-Spielarten - angeblich, um das Fehlen der Kampagne auszugleichen.

Seitens Hersteller Activision heißt es bisher nur, man kommentiere keine Gerüchte. Die offizielle Vorstellung von Call of Duty: Black Ops IIII findet am 17. Mai in Los Angeles statt. Spätestens dann dürfte sich klären, ob alles heiße Luft war - oder es in diesem Jahr tatsächlich keine CoD-Story geben wird.

