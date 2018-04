Call of Duty: Black Ops IIII

Die Erfolge von PUBG und Fortnite bewegen auch die ganz großen Entwickler und Publisher zu einem Umdenken und so sollen womöglich auch Call of Duty: Black Ops IIII sowie Battlefield 5 Battle-Royale-Spielmodi erhalten. Ein neues Gerücht lässt nun sogar auf einen Switch-Release dieses neuen CoD-Modus hoffen.

Sowohl Call of Duty: Black Ops IIII als auch das nächste Battlefield experimentieren offenbar mit Battle-Royale-Spielmodi und könnten den aktuellen Kassenschlager aus Titeln wie PUBG und Fortnite aufgreifen. Ein neues Gerücht besagt nun, dass in den Genuss dieses Spielmodus auch Switch-Gamer kommen könnten - zumindest was Call of Duty: Black Ops IIII anbelangt.

Eine anonyme Quelle hat der Webseite GamingIntel nun entsprechende Informationen zugespielt, wonach der geplante Battle-Royale-Modus in Call of Duty: Black Ops IIII auch auf der aktuellen Nintendo-Konsole spielbar werden könnte. Demnach sei auf der Hybrid-Plattform ein eigenständiger Release dieses Spielmodus angedacht.

Auf den anderen Plattformen, für die der Shooter offiziell angekündigt ist - namentlich PC, PS4 und Xbox One -, wird der Battle-Royale-Modus Teil des Gesamtpakets sein. Indes würde der eigenständige Release auf der Switch aber nicht zwangsläufig einen Release des kompletten Shooters für diese Plattform bedeuten, heißt es weiter.

Der Battle-Royale-Modus von Black Ops IIII wird dem Vernehmen nach wohl bei Raven Software entwickelt und ersetzt offenbar die klassische Kampagne im neuen Shooter-Teil, was auch für Kritik unter Fans gesorgt hat. Offizielle Bestätigungen stehen aber sowohl hinsichtlich der Kampagne, dem Battle-Royale-Modus als auch einer möglichen Switch-Umsetzung weiter aus.

Call of Duty: Black Ops IIII erscheint daher bis auf Weiteres am 12. Oktober 2018 ausschließlich für PC, PS4 und Xbox One.