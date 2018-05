Zuletzt wurde über den offiziellen Twitter-Account der E3 ja bereits mehr oder weniger bestätigt, dass auch Call of Duty: Black Ops IIII wieder über einen Zombies-Modus verfügen wird. Das Comeback des populären Spielmodus wurde nun auch offiziell von Entwickler Treyarch durch ein erstes Bild angedeutet.

Treyarch hatte in den vergangenen Wochen ja bereits vielsagendes Bildmaterial zu Multiplayer-Features in Call of Duty: Black Ops IIII veröffentlicht. Jetzt bestätigt man noch vor der offiziellen Vorstellung auch die Existenz des Zombies-Modus im neuen Serienteil über den Kurznachrichtendienst Twitter.

Dort hat das Entwicklerstudios nun nämlich ein erstes Teaser-Bild zum Nazi-Zombies-Modus veröffentlicht. Garniert wurde dieses mit den Worten "So it begins ... #Zombies". Das Bild, das ihr euch auch im Rahmen dieser Meldung ansehen könnt, zeigt einen Zombie, der eine Maske von seinem Gesicht entfernt.

Nicht unwahrscheinlich ist, dass dieses Bild auch irgendeine Art von geheimer Botschaft beinhaltet, wenn man sich dieses genauer ansieht, denn dort sind zahlreiche Symbole untergebracht. Bis dato wurde diesbezüglich von der Community aber noch nichts Konkretes ausgegraben.

Der Zombies-Modus zählt seit der Einführung in World at War zu den interessantesten Aspekten des Call-of-Duty-Franchise. Inwieweit ihr diesbezüglich in Black Ops IIII Neuerungen erwarten dürft, bleibt zunächst abzuwarten. Gut möglich ist, dass der Modus noch nicht beim offiziellen Reveal in der kommenden Woche ausführlich gezeigt wird, sondern eben erst auf der E3 in Los Angeles Mitte Juni. Wir halten euch auf dem Laufenden.