Call of Duty: Black Ops IIII – Digital Deluxe Edition

Call of Duty: Black Ops 4

Black Ops Pass mit folgenden Inhalten: “Classified” (Bonus Zombies Experience, verfügbar zum Launch) 4 zusätzliche Zombies Experiences 12 Multiplayer Maps 4 Exklusive Blackout Charaktere

Digitale Bonus Items

2.400 Call of Duty Points

Call of Duty: Black Ops IIII – Digital Deluxe Enhanced Edition

Call of Duty: Black Ops IIII

Digitale Bonus Items

8.500 Call of Duty Points

Call of Duty: Black Ops IIII – Pro Edition (nur bei ausgewählten Einzelhändlern)

Call of Duty: Black Ops IIII

Call of Duty: Black Ops 4 Steelbook

Call of Duty: Black Ops 4 Pop Socket

10 Specialist Patches

3 Zombies-inspirierte, sammelbare Art Cards

1.100 Call of Duty Points

Black Ops Pass

Zum Release werden bereits die drei Zombies-Erfahrungen "IX", "Voyage of Despair" und "Blood of the Dead" verfügbar sein. Wer den Black Ops Pass erwirbt, hat also zum Release schon Zugriff auf vier Zombies-Abenteuer.