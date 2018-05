Activision und Treyarch haben Call of Duty: Black Ops IIII ja bereits offiziell bestätigt, dieses aber noch nicht ausführlich vorgestellt. Jetzt wurde vorab aber geleakt, dass ein beliebter Spielmodus auch im neuen Teil der Shooter-Reihe vertreten sein wird.

Das kommende Call of Duty: Black Ops IIII will sich verstärkt auf den Multiplayer-Part konzentrieren. Da kommt es Fans der Reihe aber auch gerade recht, dass der beliebte Zombies-Modus ebenfalls ein Comeback feiert. Das ist seitens Activision und Treyarch zwar noch nicht offiziell bekannt gegeben worden, wurde nun aber über den offiziellen E3-Account bei Twitter geleakt.

Der besagte Tweet kündigt nämlich an, dass eben jener Zombies-Modus im Rahmen der diesjährigen E3 in Los Angeles gezeigt werden wird. Unter anderem soll es auf der wichtigen US-Messe dann auch ein entsprechendes Panel mit den Entwicklern geben, die sich näher zu den Neuerungen im Zombies-Modus äußern werden.

Damit scheidet eine ausführlichere Vorstellung dieses Modus schon am 17. Mai offenbar aus; an diesem Tag wird Call of Duty: Black Ops IIII nämlich erstmals ausführlich vom Entwicklerstudio präsentiert und mit ersten Details versorgt. Bei diesem Reveal-Event dürfte man sich nun wohl ausschließlich auf den regulären Multiplayer-Modus konzentrieren. Vielleicht gibt es schon in der kommenden Woche dann auch erste Infos zum Battle-Royale-Modus in Call of Duty: Black Ops IIII, um den sich ja bereits Gerüchte rankten.

Call of Duty: Black Ops IIII erscheint am 12. Oktober 2018 für PC, PS4 und Xbox One; auch Gerüchte um eine (möglicherweise abgespeckte) Switch-Version des neuen Call of Duty gab es bereits; bestätigt ist diese aber noch nicht.