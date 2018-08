Am kommenden Wochenende können auch PC-Spieler erstmals Call of Duty: Black Ops IIII anspielen. Activision hat jetzt die Systemanforderungen für die Beta bekannt gegeben.

Ihr könnt ab dem 11. August über den Battle.net-Launcher an der Mehrspieler-Beta teilnehmen. Euch stehen sechs verschiedene Karten zur Verfügung, auch wird es sechs unterschiedliche Spielmodi zur Auswahl geben. Vorbesteller des Shooters können bereits am 10. August in die offene Beta einsteigen. Anbei findet ihr die minimalen und empfohlenen Spezifikationen für Call of Duty: Black Ops IIII:

Minimum

OS: Windows 7 64-Bit oder höher

CPU: Intel Core i5 2500k oder gleichwertige AMD

RAM: 8GB RAM

HDD: 25GB HD Speicherplatz

Video: Nvidia GeForce GTX 660 2 GB / GTX 1050 2GB oder AMD Radeon HD 7850

DirectX: Version 11.0 kompatible Videokarte

Netzwerk: Breitband-Internet-Verbindung

Soundkarte: DirectX kompatibel

Empfohlen

OS: Windows 10 64-Bit

CPU: Intel Core i7 4770k oder gleichwertige AMD

RAM: 12GB RAM

HDD: 25GB HD Speicherplatz

Video: Nvidia GeForce GTX 970 / GTX 1060 6GB oder AMD Radeon R9 390 / AMD RX 580

DirectX: Version 11.0 kompatible Videokarte

Netzwerk: Breitband-Internet-Verbindung

Soundkarte: DirectX kompatibel

Diese Anforderungen beziehen sich zunächst lediglich auf die offene Mehrspieler-Beta des Titels. Die Entwickler von Treyarch schließen Änderungen zwischen Beta und finaler Version nicht aus.

Call of Duty: Black Ops IIII erscheint am 12. Oktober für PC, PlayStation 4 und Xbox One.