Call of Duty: Black Ops IIII

Treyarch nimmt sich das Feedback der Call-of-Duty:-Black-Ops-IIII-Beta zu Herzen. Das ändert sich nun. Außerdem ist schon die nächste Beta mit Battle-Royale-Modus in Planung.

Die Call-of-Duty:-Black-Ops-IIII-Beta ist zu Ende, nun nimmt Entwickler Treyarch das Feedback der Spieler unter die Lupe. Die ersten Kritikpunkte wurden bereits zum Anlass für kommende Änderungen genommen. Alle Spieler, die im Rahmen der Beta Level 34 nicht übersteigen konnten, erhalten einen Permanent Unlock Token.

Überarbeitet wird unter anderem "Fog of War", ein Feature, durch das Gegner in einem Gewissen Bereich um den Spieler herum automatisch auf der Minimap angezeigt wurden, um den Überblick zu verbessern und Entscheidungsprozesse vereinfachen, da viele Spieler das Team-Mikro offenbar nicht verwenden. Nahe Gegner werden nicht nur auf eurer Minimap, sondern auch auf denen eurer Kameraden angezeigt. Da das unbemerkte Angriffe völlig aushebelt, wird der Fog of War hauptsächlich nur noch im Sichtkegel und nicht durch Wände hindurch funktionieren. Allerdings wird die ursprüngliche Variante als Team Link Perk, für den ihr einen Punkt investieren müsst, weiter im Spiel bleiben.

Gegner bekommen künftig auch mit, wenn sie auf eurer Minimap angezeigt werden. Ein roter Punkt verrät euch weiterhin, allerdings wird dieser nun schneller verblassen. Ein wichtiger Kritikpunkt ist auch das Spawn-System. Treyarch möchte verhindern, dass es viele Spawns gibt, bei denen innerhalb von drei Sekunden Schaden verteilt oder eingesteckt werden kann. Vor allem rundenbasierte Modi würden darunter leiden.

Weitere Änderungen werden dem Tac-Deploy, Rüstungs-Balance und der Interface-Navigation widerfahren. Die umfangreichen Pläne für den Launch könnt ihr dem offiziellen Reddit-Post von Treyarch entnehmen, den ihr unter dieser Meldung im Quelllink findet.

Übrigens: Am 10. September wird die nächste Beta mit dem Battle-Royale-Modus starten.