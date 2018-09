Treyarch und Activision lassen nach und nach weitere Details zum neuen Battle-Royale-Modus "Blackout" in Call of Duty: Black Ops IIII vom Stapel. So wurde nun die komplette Karte veröffentlicht, ebenso wie erstes echtes Gameplay!

Entwickler Treyarch hat weitere Infos zum Blackout-Modus in Call of Duty: Black Ops IIII bekannt gegeben. So wurde nun die komplette Karte des Battle-Royale-Modus veröffentlicht, welche ihr euch auf dem Bild weiter unten ansehen könnt. Die Karten-Vorstellung erfolgte im Vorfeld des Beta-Starts am 10. September auf der PlayStation 4.

Die Map gibt einen ersten Eindruck davon, auf welches Terrain ihr euch im Blackout-Modus begeben werdet. Einige Gegenden dürften Spielern anderer Battle-Royale-Modi halbwegs bekannt vorkommen, insbesondere von PUBG, denn auch hier gibt es zwei große Landstriche, die durch einen Fluss geteilt werden. Neben Wäldern gibt es auf der Karte zudem auch ein Wüstengebiet.

Wie zuvor bereits bekannt, werden zudem Teile früherer Call-of-Duty-Karten wie Firing Range, Nuketown, Asylum, Cargo und Turbine in der Battle-Royale-Karte verbaut. Dazu gesellen sich komplett neue Bereiche wie Rivertown, Fracking Tower, Construction Site und Train Station.

Die Kollegen der GameInformer berichteten unlängst außerdem, dass auch Zombies im Blackout-Modus eine Rolle spielen werden. Dadurch möchte sich Treyarch etwas von anderen Battle-Royale-Titeln abheben. Die Zombies werden im Spielmodus aber nur in den Gebieten der Karte zum Vorschein kommen, die auch Verbindungen zum Zombies-Modus haben. In jedem solchen Gebiet sollen maximal acht Zombies auftauchen und euch das Leben zusätzlich erschweren.

Und sonst? Treyarch bestätigte weiterhin, dass man unter anderem auch einen Splitscreen-Modus für Blackout ausprobiere; dieser befindet sich gegenwärtig aber wirklich in der Testphase. Ob es dieser tatsächlich in das fertige Spiel schaffen wird, ist noch offen, wird von den Entwicklern allerdings als "wahrscheinlich" bezeichnet.

Die Karte, auf der sich in der Beta zunächst einmal 80 Spieler tummeln dürfen, hat übrigens keinen Namen. Später könnten weitere Maps hinzugefügt werden. Zum Launch und während der Beta wird es voraussichtlich 20 bis 22 Charaktere zur Auswahl geben, Dutzende weitere Protagonisten sollen nach dem Release ergänzt werden. Neben den Zombies könnte es später zudem auch weitere KI-Gegner geben.

Abschließend könnt ihr euch im nachfolgenden Trailer erstes Gameplay aus dem Blackout-Modus ansehen. Die Blackout-Beta startet am 10. September zunächst auf der PS4. Call of Duty: Black Ops IIII erscheint am 12. Oktober für PC, PS4 und Xbox One.