Call of Duty: Black Ops IIII

Auf der PS4 kann die Blackout-Beta in Call of Duty: Black Ops IIII bereits gezockt werden. Auch PC-Spieler sind in Kürze dabei und vorab wurden nun die Systemanforderungen sowie weitere Details publik.

Wenn der Battle-Royale-Modus "Blackout" in Call of Duty: Black Ops IIII am 14. September auch auf dem PC spielbar sein wird, dann sollten Interessierte möglichst auch die Systemanforderungen mit ihrem heimischen Rechenknecht erfüllen. Diese wurden von Entwickler Treyarch neben einigen weiteren Infos nun bekannt gegeben.

Der Startschuss für die PC-Beta fällt am genannten Termin um 19:00 Uhr abends, allerdings zunächst nur für Vorbesteller. Alle anderen Spieler mit Battle.net-Account dürfen dann 24 Stunden später am 15. September um 19:00 Uhr loslegen. Folgende PC-Anforderungen müssen für die Teilnahme aber erfüllt werden:

Minimale Systemanforderungen