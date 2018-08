Call of Duty: Black Ops IIII

Mit den Signature-Waffen hat Publisher Activision ein weiteres neues Feature für Call of Duty: Black Ops IIII angekündigt. Wir verraten euch hier, was sich dahinter verbirgt.

In Call of Duty: Black Ops IIII sollen der bekannten Shooter-Reihe auch einige neue Features und Eigenheiten verpasst werden, und damit ist nicht nur der neue Battle-Royale-Modus gemeint. Wie Activision heute bestätigte, werden demnach auch sogenannte Signature-Waffen eingeführt.

Worum es sich bei diesen Wummen handelt? Schlussendlich sind das kosmetische Varianten der im Spiel verfügbaren Standard-Waffen. Bislang wurden seitens des Publishers und des Entwicklers Treyarch zwei solcher Signature-Waffen vorgestellt.

Die erste ist die MX9 Submachine Gun, die von allen Spielern vom Release des Shooters an ergattert werden kann, die eine Deluxe Edition, Pro Edition oder Mystery Box Edition gekauft haben. Die zweite bislang bestätigte Signature-Waffe ist die Strife-Pistole namens Divinity, die Vorbesteller des Spiels via GameStop bekommen. Wer also eine der oben genannten Sonder-Editionen bei GameStop vorab bestellt, der kann sich beide Wummen sichern.

Im Übrigen ist zum Freischalten eines weitergehenden Designs der Signature-Waffen das Erfüllen von Ingame-Herausforderungen notwendig. Wer diese meistert, der kann eine Mastercraft-Version der Signature-Waffe erwerben. Diese verfügt über ein neues, episches Design. Um das zu erreichen, wird harte Arbeit notwendig sein; dafür kann man andere Spieler mit dem kosmetischen Look der Signature-Waffe begeistern. Spielerische Vorteile sollen die Signature-Waffen sowie die Mastercraft-Versionen nicht bieten.

Wie das Ganze in der Praxis aussieht, könnt ihr dem obigen Bild zur Divinity-Pistole entnehmen.