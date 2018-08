Der Multiplayer-Modus von Call of Duty: Black Ops IIII wurde ja schon an Beta-Wochenenden auf Herz und Nieren von der Community getestet. Nun soll endlich auch der neue Battle-Royale-Modus Blackout folgen!

Zum Start in die gamescom-Woche hat Activision zusammen mit Entwickler Treyarch nun Nägel mit Köpfen gemacht, was den Beta-Test des neuen Blackout-Modus in Call of Duty: Black Ops IIII betrifft. Die Testphase soll demnach im kommenden Monat September starten - auf allen Plattformen, wie nun feststeht.

Zunächst dürfen - das war bekannt - wieder PS4-Gamer loslegen, nämlich am 10. September 2018. Unklar war bisher aber noch, ob und wann auch die anderen Plattformen in den Genuss des neuen Battle-Royale-Modus in einer Beta kommen. Das ist jetzt zumindest schonmal in einem Fall bestätigt! Wer auf dem PC vorbestellt hat, darf auf dieser Plattformen am 14. September loslegen.

Habt ihr nicht vorbestellt, müsst ihr euch aber nicht grämen, denn alle Inhaber eines bloßen Battle.net-Accounts dürfen am Tag darauf, also den 15. September, ebenfalls auf dem PC einsteigen. Unklar bleibt damit nur noch, wie es mit der Xbox One aussieht und wann diese Beta-Testphase konkret endet. Im weiteren Verlauf der gamescom dürfte hoffentlich dann auch diesbezüglich Klarheit herrschen.

Die Vollversion von Call of Duty: Black Ops IIII erscheint am 12. Oktober 2018 für PC, PS4 und Xbox One.