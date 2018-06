Aufgrund einer Beschreibung im Produkteintrag bei GameStop Deutschland gab es bereits Spekulationen, wonach die Beta-Testphase zu Call of Duty: Black Ops IIII im August steigen könnte. Dieser Umstand ist nun bestätigt.

Zwar ließ Activision selbst noch keine offizielle Beta-Ankündigung vom Stapel, dass die Beta im August über die Bühne gehen wird ist nun aber dank einer Kooperation mit dem US-amerikanischen Kabelanbieter Comcast publik geworden.

Im Zuge der Zusammenarbeit mit Comcast bekommen US-Spieler nämlich womöglich schon früher in den Genuss, erstmals Hand an Call of Duty: Black Ops IIII anlegen zu können. Wer sich in den Vereinigten Staaten bei der Aktion einschreibt, bekommt die Chance, in einem von acht der Comcast Xfinity Stores schon im Juli den neuen Shooter anzocken zu können. Konkret findet die Promo-Aktion in Washington, Boston, Philadelphia, Houston, Seattle, Chicago, Indianapolis und Atlante beginnend ab Mitte Juli statt.

In der entsprechenden Ankündigung des Partners Comcast wird dann auch bestätigt, dass die Multiplayer-Beta der Öffentlichkeit dann im darauffolgenden Monat August zur Verfügung stehen wird. Die Bekanntgabe der genauen Termine durch den Publisher selbst steht aber wie gesagt noch aus.

Call of Duty: Black Ops IIII erscheint am 12. Oktober 2018 für PC, PS4 und Xbox One.