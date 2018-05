Activision enthüllte heute offiziell Call of Duty: Black Ops III. Während der Präsentation gab es zahlreiche Informationen zum Multiplayer-Modus, dem Zombie-Modus, der zum Release größer ausfallen wird, als in den bisherigen Teilen und auch der Battle-Royale-Modus, über den es vorher zahlreiche Spekulationen gab, wurde bestätigt.

Der Multiplayer-Modus von Call of Duty: Black Ops IIII spielt zeitlich zwischen Black Ops II und Black Ops III. Demnach tauchen gleich mehrere Charaktere aus beiden Spielen auf. Die sogenannten Spezialisten spielen im Multiplayer-Modus dieses Mal auch eine zentrale Rolle. Denn das Klassen-System, das wir bereits aus früheren Teilen kennen, kehrt zurück. Erstmals gibt es auch eine Support-Klasse, die seine Mitspieler heilen kann. Womit wir bereits zur nächsten großen Neuerung des Multiplayer-Modus kommen. Anders als in früheren Teilen heilt ihr euch in Call of Duty: Black Ops III nicht mehr selbst, sondern müsst euch entweder aktiv heilen oder in der Nähe eures Medics bleiben.

Zudem verzichtet Black Ops III auf die zuvor eingeführten Mechaniken des Wandsprungs und des Jetpacks. Nichts davon wird es im aktuellen Teil geben. Im Gegenzug hat euer Charakter nun immer die Waffe im Anschlag. Wenn ihr eine Granate werft oder sonstige Gadgets einsetzt, könnt ihr zeitgleich mit der Waffe um euch schießen.

Zombie-Modus kehrt zurück

Auch ein Zombie-Modus darf in aktuellen Call of Duty-Teilen natürlich nicht fehlen. Auch Black Ops III bekommt wieder einen spendiert und dieser fällt zum Release größer aus als in den anderen Teilen. Bereits mit Veröffentlichung des Titels stehen euch mindestens drei unterschiedliche Szenarien zur Verfügung. In diesen reist ihr durch die Zeit um die Machenschaften eines Kults zu durchkreuzen

Das Erste verschlägt euch in IX in ein alternatives, altertümliches Rom, in dem ihr als Gladiator gegen Zombies antretet. Ob ihr dort auch auf Schusswaffen in irgendeiner Art zurückgreifen könnt oder ob Call of Duty: Black Ops IIII mit der Tradition bricht und euch nur im Nahkampf antreten lässt, wurde nicht ganz deutlich.

Im zweiten Szenario, das auf den Namen Voyage of Despair hört, verschlägt es euch auf die Titanic, wo ihr den wahren Grund des Untergangs für die Titanic erlebt. Spoiler: Es hatte mit Zombies zu tun. Zu guter Letzt kehrt ein Favorit der Fans zurück. Dort verschlägt es euch in Blood of the Dead wieder nach Alcatraz.

Battle-Royale-Modus kommt!

Wie bereits im Vorfeld viel spekuliert wurde, gibt es in Call of Duty: Black Ops III auch einen Battle-Royale-Modus, mit dem sich Activision eine Scheibe des Erfolgs von Fortnite und PlayerUnknown’s Battlegrounds abschneiden will. Dort seid ihr sowohl zu Fuß als auch in Land- und Luftfahrzeugen auf einer großen Map mit 100 anderen Spielern unterwegs. Der Battle-Royale-Modus hört auf den Namen Blackout.

Auf einen Singleplayer-Modus wurde im Stream seitens Activision nicht eingegangen. Vermutlich stimmen die Spekulationen, dass es in diesem Teil keinen Singleplayer-Modus geben wird. Stattdessen könnt ihr im Zombie-Modus an Seiten von Bots in die Schlacht ziehen.

Erscheinen soll Call of Duty: Black Ops III am 12. Oktober. Erstmals erscheint ein Teil der Reihe auf dem PC exklusiv auf der Vertriebsplattform von Blizzard, dem Battle.net-Launcher.