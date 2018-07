Call of Duty: Black Ops IIII

Das neue Call of Duty: Black Ops IIII geht innerhalb der Reihe neue Wege: Es gibt keine Kampagne, dafür erhält ein Battle-Royale-Modus Einzug; dieser könnte aber kleiner ausfallen als man das von der Konkurrenz gewohnt ist.

Call of Duty: Black Ops IIII macht Einiges anders als die letzten Ableger des bekannten Shooter-Franchise von Activision. So lässt Treyarch dieses Mal einen Singleplayer-Modus aus, um stattdessen den aktuellen Battle-Royale-Trend aufzugreifen und mitzunehmen. Mit "Blackout" hat man bereits einen solchen Spielmodus für den diesjährigen Shooter bestätigt.

Allerdings könnte das Battle-Royale-Vergnügen kleiner ausfallen, als ihr das von der Konkurrenz wie PUBG oder Fortnite: Battle Royale gewohnt seid. Zwar gibt es noch "Blackout" weiterhin keine offiziellen Details und auch Gameplay war bis dato noch nicht zu sehen, im Netz macht derzeit aber ein Screenshot die Runde, der Entsprechendes nahe legt.

Demnach könnte der Battle-Royale-Modus in Black Ops IIII tatsächlich auf recht überschaubare 60 Spieler begrenzt sein - signifikant weniger als in anderen Battle-Royale-Spiele auf dem Markt. Gemeinhin hat sich ja ein Standard von (mindestens) 100 Spielern etabliert. Black Ops IIII scheint hier kleinere Brötchen zu backen; was das Spiel sonst noch anders macht im Battle-Royale-Bereich bleibt abzuwarten.

Call of Duty: Black Ops IIII erscheint am 12. Oktober 2018 für PC, PS4 und Xbox One.