Kurz vor dem Start der gamescom hatte Treyarch zusammen mit Activision die Beta im Battle-Royale-Modus "Blackout" in Call of Duty: Black Ops IIII für weitere Plattformen bestätigt. Jetzt steht der genaue zeitliche Ablauf offiziell fest.

Auf der offiziellen Webseite hat Entwickler Treyarch nun den endgültigen Fahrplan für die Beta-Testphase im neuen Spielmodus "Blackout" in Call of Duty: Black Ops IIII bekannt gegeben.

Der Startschuss fällt bekanntermaßen zunächst auf der PS4, wo Spieler den neuen Battle-Royale-Modus vor dem eigentlichen Release ab dem 10. September ab 19:00 Uhr ausprobieren dürfen. Die Exklusivphase auf der Sony-Heimkonsole geht bis zum 14. September ebenfalls um diese Zeit.

Ab dem 14. September um 19:00 Uhr bis zum 17. September zur gleichen Zeit steigt dann eine gemeinsame Beta auf PS4 und Xbox One gleichermaßen. Auf dem PC dürfen Battle.net-Spieler zur gleichen Zeit loslegen, eine offene PC-Beta startet einen Tag später am 15. September um 19:00 Uhr. Der 17. September um 19:00 Uhr ist für alle Plattformen die generelle Endzeit der Beta.

Im Ergebnis dürfen Spieler auf der PS4 den neuen Battle-Royale-Part in der populären Shooter-Reihe also eine ganze Woche lang ausprobieren. Die Vollversion von Call of Duty: Black Ops IIII erscheint am 12. Oktober 2018 für PC, PS4 und Xbox One. Alle weiteren Details zur Beta-Testphase im Modus "Blackout" findet ihr hier auf der offiziellen Webseite.