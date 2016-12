Zockt ab sofort in 4K!

Call of Duty: Black Ops III

Obwohl der Nachfolger bereits auf dem Markt ist, wurde für Call of Duty: Black Ops 3 ein neuer Patch veröffentlicht, der einige Neuerungen mit sich bringt.

Überraschend hat Call of Duty: Black Ops III ein neues Update erhalten. Es behebt nicht nur wie üblich verschiedene kleinere Fehler im Spiel, sondern bringt auch ein großes Feature mit sich, das den Shooter gerade für Grafikbegeisterte nochmal interessant machen könnte. So können Spieler, die eine PlayStation 4 Pro besitzen, den Titel ab sofort in satter 4K-Auflösung zocken.

Die weiteren Änderungen, die durch das knapp zwei Gigabyte große Update eingereicht werden, könnt ihr euch in den offiziellen Patch-Notes auf der Seite zu Call of Duty: Black Ops 3 anschauen. Erstmals wurde der First-Person-Shooter am 6. November 2015 für PC und die Current- und Last-Gen-Konsolen veröffentlicht.