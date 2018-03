Call of Duty: WWII ist nach dem letztjährigen Release in aller Munde und äußerst populär. Das trifft aber auch noch auf das betagte Call of Duty: Black Ops III zu, das nun ein überraschendes Update erhalten hat.

Wer sich weiterhin mit dem inzwischen über zwei Jahre alten Call of Duty: Black Ops III beschäftigt, der dürfte nun nicht schlecht staunen: Der im November 2015 veröffentlichte Shooter hat tatsächlich noch einmal ein Update bekommen, das neue Inhalte mit sich bringt. Wer also Neues aus dem Hause Treyarch zocken möchte, der muss sich nicht erst bis zum Call of Duty des Jahres 2018 gedulden, sondern kann sich nochmal zurück in den letzten Shooter des Studios begeben.

Besagtes Update hievt Call of Duty: Black Ops III auf Versionsnummer 1.27 und bringt eine neue Karte sowie einen neuen Spielmodus mit sich. Beim Modus shandelt es sich um das populäre "Infected" aus früheren Serienablegern. Dabei startet ein Spieler als Infizierter und alle anderen zunächst als Überlebende. Der Infizierte muss alle übrigen Spieler anstecken – das Spiel endet, wenn alle infiziert wurden oder die Zeit abgelaufen ist.

Bei der neuen Karte handelt es sich um die Map "Redwood", die nun mit einem winterlichen Thema versehen wurde. Diese trägt daher den Namen "Redwood Snow". Abgesehen vom winterlichen Setting gibt es aber keine Veränderungen.

Call of Duty: Black Ops III wurde bereits am 06. November 2015 für PS4, Xbox One und PC veröffentlicht. Das oben erwähnte Update gibt es natürlich für alle Plattformen.