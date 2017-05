In den letzten Tagen hatten sich entsprechende Gerüchte bereits verdichtet, nun ist es auch ganz offiziell: Treyarch wird Call of Duty: Black Ops III Zombies Chronicles auf den Markt bringen.

Zuvor war das Spiel mehr oder weniger bereits durch eine Alterseinstufung der ESRB geleakt worden. Es handelt sich dabei gewissermaßen um das fünfte DLC-Map-Pack zu Call of Duty: Black Ops III. Im Gegensatz zu früheren Paketen wird dieses aber ganze acht Karten beinhalten; sonst sind es nur deren fünf. Bei diesen Karten handelt es sich um Neuauflagen früherer Maps des Zombies-Modus aus Treyarch-Spielen.

Konkret erwarten euch die folgenden Karten:

Call of Duty: World At War

Nacht Der Untoten

Shi No Numa

Verruckt

Call of Duty: Black Ops

Kino Der Toten

Ascension

Shangri-La

Moon

Call of Duty: Black Ops II

Origins

Wie zu erwarten war, wurde die Ankündigung durch Jason Blundell von Treyarch in einer YouTube-Übertragung auf dem Channel von JCbackfire getätigt. Der Release soll am 16. Mai 2017 erfolgen; wie bei allen anderen DLCs zur Shooter-Reihe auch wird das gute Stück zunächst auf der PS4 zu haben sein. Die Zeitexklusivität endet nach 30 Tagen, so dass Xbox-One- und PC-Spieler einen Monat später zuschlagen dürfen. Die Karten sollen in einem Livestream am 08. Mai 2017 vorgestellt werden.

Gegenwärtig gibt es noch keinen Preis für den DLC und es ist auch nicht bekannt, ob dieser Teil des Season Pass sein wird.