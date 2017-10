Wie genau es mit Call of Duty nach WWII weitergehen soll, daraus macht Activision Blizzard derzeit noch ein großes Geheimnis. Nun gibt es aber erste Hinweise darauf, dass mit dem nächsten Ableger eine bekannte Reihe fortgesetzt wird.

Am 03. November erscheint mit Call of Duty: WWII der nächste Ableger der erfolgreichen Ego-Shooter-Reihe von Activision Blizzard. Mit dem Teil erfüllt der Publisher auch die Wünsche der Fans und geht von der Moderne wieder zurück in den Zweiten Weltkrieg. Doch wie geht es danach weiter? Bisher war das unklar, doch nun gibt es erste Hinweise.

Zuerst war da die Aussage der Analysten von Cowen & Company, die verlauten ließen, dass Call of Duty: Black Ops 4 wohl bei Treyarch in Entwicklung ist. Glaubt man deren Aussage, könnte der Titel im Herbst 2018 erscheinen. Als wäre das noch nicht genug, meldete sich auch der Schauspieler James C. Burns auf Twitter zu Wort. Der spielte in Call of Duty: Black Ops und Call of Duty: Black Ops 2 die Rolle des Sgt. Frank Woods.

Wenns draußen stürmt und schneit: Top 10: Die Games-Kracher zu Weihnachten

Im Tweet heißt es, dass sich Black-Ops-Fans entspannen sollen. Er würde sehr bald preisgeben, was er weiß. Allein die Verlinkung des Accounts des fiktiven Charakters Sgt. Frank Woods machte hellhörig. Es ist nicht ganz klar, ob er sich mit seinen Followern einen bösen Scherz erlaubt oder ob der Tweet als eine Art Bestätigung zu werten ist. Aktuell sieht es aber ganz danach aus, als ob wir uns nächstes Jahr auf einen weiteren Teil im Black-Ops-Universum freuen dürfen.

Was haltet ihr davon? Würdet ihr euch nach dem Ausflug in den zweiten Weltkrieg über ein erneut modernes Setting freuen oder hättet ihr lieber mehr Call-Of-Duty-Ableger in der Vergangenheit?